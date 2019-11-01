Объявлены пять самых популярных смартфонов в США, Европе и Азии

Что касается Европы, то тут, на удивление, лидерами рынка являются смартфоны от компании Samsung. Так первое место в рейтинге самых популярных телефонов во Франции и Германии занял смартфон Samsung A50 (9%). Второе место в Германии занял iPhone XR (6%), тогда как во Франции данная модель заняла самую последнюю позицию. Пользователи из Франции, очевидно, любит новые смартфоны A-серии от Samsung, поскольку именно A50, A10, A40 и A70 стали победителями в текущем квартале.