Объявлены пять самых популярных смартфонов в США, Европе и Азии
Первую тройку лидеров на рынке США занимают смартфоны Apple, что в целом очень ожидаемо. Так, первое место досталось модели iPhone XR (13%), второе место ухватил iPhone 7 (5%), а третье место закрепилось под iPhone 8 (4%). Далее следует компания Samsung с моделями Samsung Galaxy S10 Plus(4%) и Samsung Galaxy S10 (3%).
Что касается Европы, то тут, на удивление, лидерами рынка являются смартфоны от компании Samsung. Так первое место в рейтинге самых популярных телефонов во Франции и Германии занял смартфон Samsung A50 (9%). Второе место в Германии занял iPhone XR (6%), тогда как во Франции данная модель заняла самую последнюю позицию. Пользователи из Франции, очевидно, любит новые смартфоны A-серии от Samsung, поскольку именно A50, A10, A40 и A70 стали победителями в текущем квартале.
Японский рынок полностью охвачен смартфонами от Apple, заняв все пять позиций. Так, первое место ухватил iPhone XR (15%), а последнее место, внезапно, досталось старичку iPhone 6s (5%). В Китае рейтинг оказался более разнообразным. Здесь мы можем видеть как смартфон Oppo A9 (7%), ставший лидером рынка, так и Huawei Nova 5 Pro (4%) и Vivo X27 (3%). В Южной Корее первое место занял Samsung Galaxy S10 5G с колоссальными 26%.