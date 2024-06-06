Объявлены российские цены флагманского ноутбука Huawei MateBook X Pro 2024

MateBook X Pro, обладая легким корпусом, предлагает пользователю OLED-экран размером 14,2 дюйма. Модель также доступна в новом светло-голубом оттенке. При предзаказе до 17 июня включительно, вы получаете в подарок планшет HUAWEI Matepad Air 8+128 wifi с клавиатурой.

Новый MateBook X Pro выделяется своим дизайном: легкий корпус из магниевого сплава, тонкий профиль 13,5 мм и покрытие Soft touch. С процессором Intel Core Ultra 9 и обновленной видеокартой Intel Arc. Поддержка до 32 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителя до 2 ТБ тоже есть.

Экран ноутбука, с разрешением 3,1K поддерживает частоту обновления 120 Гц.

Цены начинаются от 199 999 рублей.