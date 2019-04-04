Объявлены российские цены бюджетного смартфона Redmi 7

Компания Xiaomi представила сегодня в Москве не только свой новый флагманский смартфон Mi 9, но и бюджетный смартфон Redmi 7.

Он стал младшей версией по отношению к Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro. В Китае цена на него стартует почти от 100 долларов. Redmi 7 получил заметно больший экран по сравнению с предшественником, Redmi 6. Смартфон оснащается 6,26-дюймовым дисплеем разрешением HD+ (720 x 1520 пикселей), двойной основной камерой 12+2 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч.