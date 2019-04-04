Объявлены российские цены бюджетного смартфона Redmi 7

Компания Xiaomi представила сегодня в Москве не только свой новый флагманский смартфон Mi 9, но и бюджетный смартфон Redmi 7.
Он стал младшей версией по отношению к Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro. В Китае цена на него стартует почти от 100 долларов. Redmi 7 получил заметно больший экран по сравнению с предшественником, Redmi 6. Смартфон оснащается 6,26-дюймовым дисплеем разрешением HD+ (720 x 1520 пикселей), двойной основной камерой 12+2 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч.
Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Snapdragon 632, 2, 3 или 4 ГБ оперативной и16, 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 5.0, GPS + ГЛОНАСС, FM-радио, ИК-порт, 3,5-мм разъём для наушников,
Размеры составляют 158,65 х 76,43 х 8,47 мм, а вес — 180 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 9 Pie с оболочкой MIUI 10.
В России Redmi 7 поступит в продажу 12 апреля, стоимость версии с 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ встроенной памяти составит 9 990 рублей, версии с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти — 11 990 рублей, а версии с 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти — 13 490 рублей.