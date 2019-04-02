Объявлены российские цены Huawei P30 и P30 Pro

Базовая модель Huawei P30 оснащается 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 x 1080 пикселей) с поддержкой HDR, 32-мегапиксельной фронтальной камерой, аккумулятором 3650 мАч с 22,5-ваттной быстрой зарядкой, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата NM ёмкостью до 256 ГБ. Основная камера с 5-кратным гибридным и 3-кратным оптическим зумом сочетает такие модули: широкоугольный 40-мегапиксельный с апертурой f/1.8, ультраширокоугольный на 16 Мп с апертурой f/2.2 и телефото на 8 Мп с апертурой f/2.4.

Huawei P30 Pro отличается 6,47-дюймовым дисплеем, интегрированным с экраном динамиком, аккумулятором 4200 мАч с поддержкой технологии быстрой 40-ваттной зарядки и быстрой беспроводной зарядки на 15 Вт, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Главное отличие, конечно, в более продвинутой четверной камере c такими модулями: 40-мегапиксельный с апертурой f/1.6, ультраширокоугольный на 20 Мп с апертурой f/2.2, телефото на 8 с апертурой f/3.4 и отдельным модулем ToF (Time-of-Flight) для измерения глубины, функций дополненной реальности и эффекта боке. Она обеспечивает 10-кратный гибридный зум и 5-оптический зум.

В России Huawei P30 и P30 Pro предлагаются только в двух цветовых вариантах — «северное сияние» с переливами синего и зелёного, а также градиентном светло-голубом. Приём предварительных заказов начнётся в полночь 3 апреля 2019 года за 69 990, 49 990 рублей соответственно. Розничные продажи стартуют 13 апреля. Сделавшим предзаказ в подарок обещаны смарт-часы Huawei Watch GT.