Объявлены российские цены Huawei P30 Lite

Компания Huawei представила сегодня в Москве на смартфон Huawei P30 Lite. Это модель среднего уровня, в Китае этот смартфон уже продаётся под названием Nova 4e.

Смартфон оснащается 6,15-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+(2312 x 1080 пикселей) и каплевидным вырезом, сканером отпечатков пальцев на задней панели, 32-мегапиксельной фронтальной камерой, тройной основной камерой 24+8+2 Мп.

Аппаратной основой стал процессор Kirin 710, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 512 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3340 мАч с зарядкой мощностью 18 Вт.

Размеры составляют 152,9 х 72,7 х 7,4 мм, а вес — 159 граммов. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9.0, есть технология графического ускорения GPU Turbo 2.0. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2 LE, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C.

Доступны чёрный, белый и градиентный синий цветовые варианты. Huawei P30 Lite предлагается за 21 990 рублей. Старт продаж назначен на 13 апреля.