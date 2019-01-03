Объявлены российские цены на доступные «кожаные» смартфоны Huawei Y6 2019 и Y7 2019

Компания Huawei объявила о скором начале продаж в России недорогих смартфонов Huawei Y6 2019 и Y7 2019.

Смартфон Huawei Y6 2019 оснащается 6,09-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (1560 x 720 пикселей), 13-мегапиксельной основной камерой с апертурой f/1.8 и 8-мегапиксельной фронтальной камерой, сканером отпечатков пальцев на задней панели. Аккумулятор обладает ёмкостью 3020 мАч. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MediaTek MT6761, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 512 ГБ.