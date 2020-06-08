Объявлены российские цены на новейший флагманский смартфон Sony Xperia 1 II

Sony Xperia 1 II оснащен 6,5-дюймовым 4K HDR OLED экраном с поддержкой технологии CineAlta, которая призвана увеличить точность цветопередачи. Известно, что новинка работает на базе Qualcomm Snapdragon 865 5G Mobile Platform с радиомодемом Snapdragon X55 5G Modem-RF. По словам производителя, в смартфоне на 25% выросла производительность центрального процессора и графики в сравнении с прошлой версией. Смартфон оборудовали энергоемким аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки, благодаря чему зарядить аппарат до 50% можно буквально за 30 минут. Также имеется поддержка быстрой беспроводной зарядки Qi.

Большое внимание компания уделила фотовозможностям нового флагмана. Так, Sony Xperia 1 II оборудован трехмодульной камерой с объективами фокусным расстоянием на 16 мм, 24 мм и 70 мм. Смартфон получил поддержку функции непрерывной автофокусировки, а также возможность снимать видео в 10-битном формате 2K HDR с высокой частотой 120 кадров в секунду.

Что касается стоимости, то флагманскую новинку Sony Xperia 1 II на российском рынке оценили в 79 990 рублей.