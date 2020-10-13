Объявлены российские цены смартфонов серии iPhone 12

За iPhone 12 Pro в нашей стране придется отдать 99,990 рублей за версию на 128 ГБ, 109,990 рублей за версию на 256 ГБ и 129,990 рублей за версию на 512, в то время как в США за эти же варианты попросят 999, 1,099 и 1,299 долларов соответственно. iPhone 12 Pro Max обойдется и того дороже. В России за него попросят 109,990, 119,990 и 139,990 рублей за те же версии на 128, 256 и 512 ГБ. В США за них придется заплатить лишь 1,099, 1,199 и 1,399 долларов.