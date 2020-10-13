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Объявлены российские цены смартфонов серии iPhone 12

Они, мягко говоря, неприятно удивили
Сегодня вечером прошла презентация, на которой Apple показала свои новые смартфоны серии iPhone 12. На мероприятии были названы лишь американские цены, но спустя малый промежуток времени, были объявлены и российские цены новинок.

Начнем, пожалуй, с “младших” версий. Так, iPhone 12 был представлен в версиях на 64, 128 и 256 ГБ и в США за него попросят 829, 879 и 979 долларов соответственно (за версию SIM-free, то есть не привязанную к мобильному оператору). В России же за точно такой же смартфон попросят 79,990, 84,990 и 94,990 рублей за 64, 128 и 256 ГБ соответственно.

iPhone 12 mini в США можно купить за 729, 779 и 879 долларов, в то время как в России за 69,990, 74,990 и 84,990 рублей соответственно. Стоит отметить, что цены на смартфоны для России формируют на базе стоимости в евро, а не долларах — отсюда не совсем прямое соответствие курсу валют доллар/рубль.

За iPhone 12 Pro в нашей стране придется отдать 99,990 рублей за версию на 128 ГБ, 109,990 рублей за версию на 256 ГБ и 129,990 рублей за версию на 512, в то время как в США за эти же варианты попросят 999, 1,099 и 1,299 долларов соответственно. iPhone 12 Pro Max обойдется и того дороже. В России за него попросят 109,990, 119,990 и 139,990 рублей за те же версии на 128, 256 и 512 ГБ. В США за них придется заплатить лишь 1,099, 1,199 и 1,399 долларов.

iPhone 12 и 12 Pro можно будет предзаказать уже с 21 октября, а iPhone 12 mini и 12 Pro Max только лишь с 6 ноября.