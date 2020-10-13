Объявлены российские цены смартфонов серии iPhone 12
Начнем, пожалуй, с “младших” версий. Так, iPhone 12 был представлен в версиях на 64, 128 и 256 ГБ и в США за него попросят 829, 879 и 979 долларов соответственно (за версию SIM-free, то есть не привязанную к мобильному оператору). В России же за точно такой же смартфон попросят 79,990, 84,990 и 94,990 рублей за 64, 128 и 256 ГБ соответственно.
iPhone 12 mini в США можно купить за 729, 779 и 879 долларов, в то время как в России за 69,990, 74,990 и 84,990 рублей соответственно. Стоит отметить, что цены на смартфоны для России формируют на базе стоимости в евро, а не долларах — отсюда не совсем прямое соответствие курсу валют доллар/рубль.
За iPhone 12 Pro в нашей стране придется отдать 99,990 рублей за версию на 128 ГБ, 109,990 рублей за версию на 256 ГБ и 129,990 рублей за версию на 512, в то время как в США за эти же варианты попросят 999, 1,099 и 1,299 долларов соответственно. iPhone 12 Pro Max обойдется и того дороже. В России за него попросят 109,990, 119,990 и 139,990 рублей за те же версии на 128, 256 и 512 ГБ. В США за них придется заплатить лишь 1,099, 1,199 и 1,399 долларов.
iPhone 12 и 12 Pro можно будет предзаказать уже с 21 октября, а iPhone 12 mini и 12 Pro Max только лишь с 6 ноября.