Объявлены российские цены на безрамочные смартфоны Vivo V15 и V15 Pro с выдвижными 32 Мп-камерами

Смартфоны работают под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с оболочкой Funtouch OS 9.

Vivo V15 Pro станет доступен для предварительного заказа с 21 марта 2019 года и поступит в продажу с 28 марта по цене 33 990 рублей. Предзаказ на Vivo V15 откроется тоже 21 марта, а продажи начнутся 13 апреля по рекомендованной розничной цене 28 990 рублей.