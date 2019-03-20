Объявлены российские цены на безрамочные смартфоны Vivo V15 и V15 Pro с выдвижными 32 Мп-камерами

Китайская компания Vivo сообщила о скором начале продаж в России смартфонов Vivo V15 и V15 Pro (обзор). Обе модели получили яркую особенность — выдвижную фронтальную камеру разрешением 32 Мп.
Старшая модель Vivo V15 Pro оснащается 6,39-дюймовым Super AMOLED-дисплеем, занимающим 91,64% передней поверхности, с разрешением Full HD+ (2340 х 1080 пикселей), интегрированным с дисплеем сканером отпечатков пальцев, тройной основной камерой 48+5+8 Мп.
Аппаратной основой стал процессор Snapdragon 675, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3700 мАч с двойной быстрой зарядкой.
Vivo V15 отличается 6,53-дюймовым Super AMOLED-дисплеем, занимающим 90,95% передней поверхности, сканером отпечатков пальцев на задней панели, тройной основной камерой 12+5+8 Мп, процессором MediaTek Helio P70, аккумулятором на 3400 мАч.
Смартфоны работают под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с оболочкой Funtouch OS 9.
Vivo V15 Pro станет доступен для предварительного заказа с 21 марта 2019 года и поступит в продажу с 28 марта по цене 33 990 рублей. Предзаказ на Vivo V15 откроется тоже 21 марта, а продажи начнутся 13 апреля по рекомендованной розничной цене 28 990 рублей.