Объявлены российские цены нового бюджетного смартфона Nokia 5.4
Смартфон получил крупный 6,39-дюймовый дисплей с разрешением HD+. Вместе с тем, чтобы не занимать лишнюю площадь, фронтальная 16 Мп камера «спряталась» в аккуратном вырезе прямо в дисплее.
Отдельно компания акцентирует внимание на 48 Мп основной камере с поддержкой режима ночной съёмки и портретного режима.
В основу Nokia 5.4 лёг процессор Snapdragon 662. Оперативной памяти в новинке — 4 либо 6 ГБ, постоянной — 64 либо 128 ГБ. Ёмкость аккумулятора смартфона составляет 4 000 мАч, при этом также имеется поддержка проводной зарядки на 18 Вт.
Из необычных особенностей нового бюджетника Nokia можно отметить прозрачные чехлы, которые называются Nokia Clear Case и Nokia Grip and Stand Case. Если первый — это просто прозрачный чехол, то второй может служить в качестве подставки за счёт выдвижной части.
Новинка уже доступна по предзаказу в официальном интернет-магазине Nokia. При этом ориентировочные цены следующие: 15 990 рублей за версию 4/64 ГБ, 17 990 рублей за версию 6/64 ГБ и 17 990 рублей за версию 4/128 ГБ. В подарок к Nokia 5.4 идёт гарнитура Nokia BH-405. И да, смартфон оснащён NFC-модулем.