Объявлены российские цены нового смартфона realme 15 Pro 5G

Устройство оснащено AMOLED дисплеем 6,8-дюймов. Разрешение дисплея составляет 2800×1280 пикселей. За производительность отвечает процессор Snapdragon 7 Gen 4.

Основная камера устройства состоит из двух модулей и оснащена системой оптической стабилизации. Она поддерживает функции искусственного интеллекта, предназначенные для автоматической обработки фото и видео.

Устройство работает на базе операционной системы Android 15. Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 7000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт.

Цена на realme 15 Pro 5G в конфигурации 12+512 составит от 44999 рублей Цена на realme 15 Pro 5G в конфигурации 8+256 составит от 39999 рублей