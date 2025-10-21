Объявлены российские цены нового смартфона realme 15 Pro 5G

Опубликовано 21 октября 2025, 20:201 мин.
Объявлены российские цены нового смартфона realme 15 Pro 5GМодель доступна в двух версиях
В России объявлены цены на новый смартфон realme 15 Pro 5G. Модель поступит в продажу в двух версиях — с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, а также с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной. Стоимость устройств составит от 39 999 рублей.
© realme
Устройство оснащено AMOLED дисплеем 6,8-дюймов. Разрешение дисплея составляет 2800×1280 пикселей. За производительность отвечает процессор Snapdragon 7 Gen 4.
Основная камера устройства состоит из двух модулей и оснащена системой оптической стабилизации. Она поддерживает функции искусственного интеллекта, предназначенные для автоматической обработки фото и видео.
Устройство работает на базе операционной системы Android 15. Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 7000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт.
