Объявлены российские цены революционного смартфона-«трикладушки» Huawei XT Ultimate Design

Его цена в сети М.Видео-Эльдорадо составит 339 999 рублей за версию с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ внутренней памяти.

Толщина устройства в разложенном виде — всего 3.6 мм при диагонали экрана 10.2 дюйма. Гибкое стекло площадью 322 см² складывается в двух направлениях.

Камера XMAGE оснащена 10-ступенчатой регулируемой диафрагмой, перископическим телеобъективом с 5.5-кратным оптическим зумом и 12-мегапиксельным ультрашироким модулем.

Корпус получил покрытие из ультратонкой экокожи толщиной 0.47 мм, а орбитальное кольцо камеры создается в 78 этапов обработки.