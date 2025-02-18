Объявлены российские цены революционного смартфона-«трикладушки» Huawei XT Ultimate Design

Опубликовано 18 февраля 2025, 10:001 мин.
Объявлены российские цены революционного смартфона-«трикладушки» Huawei XT Ultimate DesignИнновации стоят дорого
В России открылся предзаказ на Huawei Mate XT Ultimate Design — первый в мире тройной складной смартфон.
Его цена в сети М.Видео-Эльдорадо составит 339 999 рублей за версию с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ внутренней памяти.
Толщина устройства в разложенном виде — всего 3.6 мм при диагонали экрана 10.2 дюйма. Гибкое стекло площадью 322 см² складывается в двух направлениях.
Камера XMAGE оснащена 10-ступенчатой регулируемой диафрагмой, перископическим телеобъективом с 5.5-кратным оптическим зумом и 12-мегапиксельным ультрашироким модулем.
Корпус получил покрытие из ультратонкой экокожи толщиной 0.47 мм, а орбитальное кольцо камеры создается в 78 этапов обработки.