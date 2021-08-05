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Объявлены российские цены смартфона Realme GT с мощным флагманским процессором

Предзаказ стартует уже 6 августа
Realme объявила о скором старте продаж новейшего флагманского смартфона — Realme GT. Хоть аппарат и поступит в продажу в начале сентября, цены на него известны уже сейчас.
Объявлены российские цены смартфона Realme GT с мощным флагманским процессором

На полках отечественных магазинов новинку можно будет найти с 13 сентября. Но уже завтра, 6 августа, на Realme GT откроется предзаказ в сети DNS, рассказали Ferra.ru представители бренда. В период предварительного заказа все желающие смогут приобрести смартфон с приятными бонусами на выбор:

  • По цене 54 990 рублей с 39-дюймовым телевизором в качестве подарка.
  • Со скидкой в 5000 рублей от цены 54 990 рублей.
  • В рассрочку на 12 месяцев без переплаты.
Объявлены российские цены смартфона Realme GT с мощным флагманским процессором

Речь идёт о версии аппарата с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной.

Напомним, что в основу Realme GT лёг чип Snapdragon 888. При этом устройство получило приятный AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и быструю 65 Вт зарядку.