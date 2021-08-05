Объявлены российские цены смартфона Realme GT с мощным флагманским процессором

На полках отечественных магазинов новинку можно будет найти с 13 сентября. Но уже завтра, 6 августа, на Realme GT откроется предзаказ в сети DNS, рассказали Ferra.ru представители бренда. В период предварительного заказа все желающие смогут приобрести смартфон с приятными бонусами на выбор:

По цене 54 990 рублей с 39-дюймовым телевизором в качестве подарка.

Со скидкой в 5000 рублей от цены 54 990 рублей.

В рассрочку на 12 месяцев без переплаты.