Объявлены российские цены смартфона Realme GT с мощным флагманским процессором

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Объявлены российские цены смартфона Realme GT с мощным флагманским процессоромПредзаказ стартует уже 6 августа
Realme объявила о скором старте продаж новейшего флагманского смартфона — Realme GT. Хоть аппарат и поступит в продажу в начале сентября, цены на него известны уже сейчас.
На полках отечественных магазинов новинку можно будет найти с 13 сентября. Но уже завтра, 6 августа, на Realme GT откроется предзаказ в сети DNS, рассказали Ferra.ru представители бренда. В период предварительного заказа все желающие смогут приобрести смартфон с приятными бонусами на выбор:
- По цене 54 990 рублей с 39-дюймовым телевизором в качестве подарка.
- Со скидкой в 5000 рублей от цены 54 990 рублей.
- В рассрочку на 12 месяцев без переплаты.
Речь идёт о версии аппарата с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной.
Напомним, что в основу Realme GT лёг чип Snapdragon 888. При этом устройство получило приятный AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и быструю 65 Вт зарядку.