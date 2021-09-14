Объявлены российские цены смартфонов iPhone 13, iPhone 13 mini и iPhone 13 Pro

Дизайн новых гаджетов практически не изменился, зато iPhone 13 mini и 13 Pro получили камеру, сходную по конструкции с камерой более дорогого прошлогоднего iPhone 12 Pro Max, а стоимость серии новых «яблочных» гаджетов составила:

iPhone 13 mini — от 69 990 рублей.

iPhone 13 — от 79 990 рублей.

iPhone 13 Pro — от 99 990 рублей.

Цена старшей модели iPhone 13 Pro Max пока не объявлена. Напомним, ёмкость накопителя смартфонов iPhone 13 и 13 Pro составляет минимум 128 ГБ, в старших модификациях — 256 или 512 ГБ. А iPhone 13 Pro Max впервые в истории айфонов будет продаваться с накопителем ёмкостью 1 ТБ в старшей модификации.