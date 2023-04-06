Объявлены российские цены смартфонов серии Xiaomi Redmi Note 12

Смартфон Redmi Note 12 получил AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц с точной цветопередачей. Плавность и бесперебойность работы устройства обеспечивается мобильной платформой Snapdragon 685. Кроме того, этот чип делает работу смартфона энергоэффективной.

Redmi Note 12 оснащён быстрой зарядкой 33 Вт и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Получил тройную систему камер с искусственным интеллектом, функцию ночного режима и множество функций и фильтров.