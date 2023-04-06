Объявлены российские цены смартфонов серии Xiaomi Redmi Note 12

Объявлены российские цены смартфонов серии Xiaomi Redmi Note 12Продажи стартуют с 6 апреля
Компания diHouse, входящая в группу ЛАНИТ, объявила о старте продаж в России смартфонов Xiaomi Redmi Note 12 и Redmi Note 12 Pro+. Продажи начинаются с 6 апреля.
Фото: Xiaomi
Флагман Redmi Note 12 Pro+ получил дисплей Flow AMOLED с частотой 120 Гц и поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos. Также гаджет оснащён гибкой полимерной подложкой P-OLED, позволяющей уменьшить рамки.
Смартфон имеет тройную систему камер: основную 200 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольную и макрокамеру. В работе камер задействованы мощные программные алгоритмы искусственного интеллекта, гаджет оснащён технологией повышенной скорости обработки изображений и другим функционалом.
Смартфон обладает системой быстрой зарядки 120 Вт HyperCharge, а также долговечным аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Плавная и надёжная работа обеспечивается мощным чипсетом MediaTek Dimensity 1080.
Смартфон Redmi Note 12 получил AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц с точной цветопередачей. Плавность и бесперебойность работы устройства обеспечивается мобильной платформой Snapdragon 685. Кроме того, этот чип делает работу смартфона энергоэффективной.
Redmi Note 12 оснащён быстрой зарядкой 33 Вт и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Получил тройную систему камер с искусственным интеллектом, функцию ночного режима и множество функций и фильтров.
Рекомендованная розничная цена версии Redmi Note 12 с 4 ГБ + 128 ГБ — 16990 рублей, версии с 6 ГБ + 128 ГБ – 18990 рублей. Стоимость Redmi Note 12 Pro+ составит 32990 рублей за версию 8 ГБ + 256 ГБ.