Объявлены российские цены смартфонов среднего класса Realme 13 Pro и 13 Pro+

Модель realme 13 Pro+ получила перископическую камеру с сенсором Sony LYT-600, основную камеру Sony LYT-701 и сверхширокоугольный модуль. В то время как младшая модель realme 13 Pro оснащена основной камерой Sony LYT-600 и тем же сверхширокоугольным модулем, что и 13 Pro+.

Смартфоны оснащены чипсетом Snapdragon 7s Gen 2 5G, дисплеем AMOLED с частотой 120 Гц и батареей на 5200 мАч. realme 13 Pro+ поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт, а realme 13 Pro — 45 Вт.

Кроме того, устройства имеют защиту от пыли и воды по стандарту IP65 и обновленное защитное стекло Corning Gorilla Glass 7i.

Эти модели также включают продвинутые функции ИИ для улучшения качества снимков и предлагают новые возможности в обработке фотографий и видео.

Обе модели доступны в цветах Monet Gold, Monet Purple и Emerald Green, и доступны через AliExpress. Цены на смартфоны варьируются от 24 201 до 32 751 рублей в зависимости от конфигурации.