Объявлены самые быстрые смартфоны в мире

В апреле самым быстрым оказался Xiaomi Mi 9 Transparent Edition, также известный как Explorer Edition. Он набрал 373 715 баллов, а обычный Xiaomi Mi 9 — 373 511. На третьем месте оказался игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 с 371 837 баллами.

Далее идут Meizu 16s, Samsung Galaxy S10+ и Galaxy S10, Vivo iQOO, Nubia Red Devil Mars и Honor V20. В следующем месяце ожидается значительные изменения благодаря выпуску Lenovo Z6 Pro. Oppo Reno, ZTE Axon 10 Pro и Nubia Red Devil 3.

Девять из десяти участников рейтинга работают на процессорах, изготовленных по техпроцессу тоньше 10-нм, только Nubia Red Magic Mars основан на прошлогоднем Snapdragon 845.