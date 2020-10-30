Объявлены самые популярные смартфоны Samsung по подписке

Стоит отметить, что сейчас программа носит немного другое название - Samsung Upgrade. И по сообщению самой компании, каждый третий ее участник обновляет смартфон на более новую модель в течение 12 месяцев. При этом самым популярным девайсом за всю историю программы стал Samsung Galaxy S20. Если же говорить о самых востребованных моделях в октябре 2020 года, то ими стали Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Z Fold 2 и Galaxy S20 FE.

В Samsung также заявили, что согласно их данным, каждый десятый пользователь Samsung Upgrade оформил по программе несколько устройств, предоставив таким образом и членам своей семьи возможность использовать самые актуальные новинки бренда.