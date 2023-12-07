Объявлены самые продаваемые смартфоны в мире летом-осенью 2023 г.

Первое место занял iPhone 14, со второго по четвёртое места — iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro и iPhone 13 соотвественно. При этом iPhone 14 лидирует уже три квартала подряд.

С пятого по десятое места, кроме девятого, заняли устройства Samsung: Galaxy А14, A14 5G, А54, А04е и А34. На девятом месте — Redmi 12C, который поднялся на три пункта по сравнению с предыдущим кварталом и является самым продаваемым на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.