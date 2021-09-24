Объявлены уязвимые к новому вирусу модели iPhone и Mac

По сообщениям службы поддержки Apple, на устаревшие iPhone и Mac хакеры устанавливают хорошо известные, но трудно поддающиеся обнаружению вирусы под названием CVE-2021-30869, которые выполняют зловредный код на уровне ядра системы, после чего устройство может вести себя непредсказуемо. То есть пользователь просто остаётся без компьютера или телефона.

По словам представителей Apple, компания выпустила обновления, защищающие устройства ещё от двух уязвимостей, при которых используется шпион NSO Pegasus.

Компания также перечислила гаджеты, на которые необходимо установить предлагаемые обновления в первую очередь:

iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 и iPod touch (6 поколение) с iOS 12.5.5.