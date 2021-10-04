Объём оперативной памяти в флагманском смартфоне Samsung увеличился после обновления прошивки

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Объём оперативной памяти в флагманском смартфоне Samsung увеличился после обновления прошивкиЖдём появления подобного на всех Android-смартфонах
Некоторое время назад на Samsung Galaxy A52s 5G дебютировала технология расширения оперативной памяти RAM Plus. Теперь же появилось явное подтверждение того, что компания не намерена останавливаться лишь на этой модели.
По данным SamMobile, владельцы Galaxy Z Fold 3 также получили доступ к этой технологии после обновления прошивки смартфона. Таким образом, Samsung дала понять, что будет добавлять RAM Plus как в недорогие, так и во флагманские аппараты.
Напомним, что функция расширения оперативной памяти представляет из себя увеличение её количества нефизическим путём. То есть аппаратно в устройстве остаётся прежний объём RAM, но софтверно её удаётся увеличить.
На скриншоте можно увидеть, как Galaxy Z Fold 3 реализовали 12+4 ГБ оперативной памяти.