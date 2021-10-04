Объём оперативной памяти в флагманском смартфоне Samsung увеличился после обновления прошивки

Напомним, что функция расширения оперативной памяти представляет из себя увеличение её количества нефизическим путём. То есть аппаратно в устройстве остаётся прежний объём RAM, но софтверно её удаётся увеличить.

На скриншоте можно увидеть, как Galaxy Z Fold 3 реализовали 12+4 ГБ оперативной памяти.