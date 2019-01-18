Обзор бюджетного Google Pixel 3 Lite вышел задолго до анонса

На YouTube-канале Andro-News русскоязычный блогер опубликовал (а затем удалил) небольшой видеообзор готовящегося к выпуску смартфона Google Pixel 3 Lite, пока не представленного производителем официально.
Правда, вскоре ролик был удалён по требованию правообладателей, но информация успела разлететься по сети. Смартфон представляет собой более дешёвую и компактную версию прошлогоднего Pixel 3.
Он получил такую же 12-мегапиксельную камеру, как и у Pixel 3, а остальные параметры у него более простые. Смартфон использует пластиковый корпус, боковая кнопка ярко-зелёного цвета.
Google Pixel 3 Lite оснащается 5,56-дюймовым дисплеем с разрешением (1080 х 2160 пикселей), процессором Snapdragon 670, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти.
Официальный выход Google Pixel 3 Lite ожидается после майской конференции Google I/O, старт может состояться в конце мая или начале июня 2019 года.