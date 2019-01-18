Обзор бюджетного Google Pixel 3 Lite вышел задолго до анонса

На YouTube-канале Andro-News русскоязычный блогер опубликовал (а затем удалил) небольшой видеообзор готовящегося к выпуску смартфона Google Pixel 3 Lite, пока не представленного производителем официально.

Правда, вскоре ролик был удалён по требованию правообладателей, но информация успела разлететься по сети. Смартфон представляет собой более дешёвую и компактную версию прошлогоднего Pixel 3.