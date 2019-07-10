Обзор Galaxy M60 вышел раньше анонса устройства

Краткий обзор будущего устройства компании выложил автор YouTube-канала Angry Agrawalji. На видео блогер демонстрирует внешний вид Samsung Galaxy M60 и указывает на его отличительные особенности. Так, устройство очень похоже на Galaxy M40, но отличается компоновкой некоторых компонентов: например, вспышка расположена внутри двойного модуля камеры, между его “глазками”. Сканер отпечатков пальцев устройства интегрирован в заднюю часть смартфона. Касательно железа устройства блогер ничего не сказал, так что для выяснения этой информации будем ждать официального анонса.

Сама компания Samsung утечку никак не прокомментировала. На данный момент нет никакой информации ни относительно даты анонса устройства, ни тем более деталей о его цене.