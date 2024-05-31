Обзорщик iPhone рассказал, как Apple присваивает устройствам рейтинги влагозащиты

Браунли рассказал о трёх степенях градации таких рейтингов. Модели iPhone имеют высший рейтинг защиты от воды IP68. Для присвоения первой степени IPX4 устройство помещается под установку, имитирующую дождь без давления воды, в специальный поддон для накопления капель. Для присвоения рейтинга IPX5 гаджеты помещают под струю непрерывного низкого давления.

А вот третий уровень рейтинга IPX6 предполагает сначала струю воды с высоким давлением, а затем погружение в воду с имитацией давления на глубине.

Гаджеты уходят в производство, если успешно проходят вышеуказанные тесты. Так Apple борется с ранними проблемами iPhone, когда вода проникала в корпус, после чего смартфоны выходили из строя.

Но у влагозащиты есть и свои минусы. Из-за этой технологии снижается ремонтопригодность айфонов. «Эти два фактора могут противоречить друг другу, потому что, делая устройство практически невосприимчивым к повреждениям, с ним сложнее работать и чинить», прокомментировал тесты Apple руководитель отдела технических процессов компании Джон Тернус.