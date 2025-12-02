Обзорщик получил на тест трикладушку Samsung Z TriFold и поделился впечатлениями

Вместе с Samsung Z TriFold вы получаете в коробке зарядное устройство, кабель, скрепку для извлечения SIM-карты и даже чехол.

Внешний дисплей у новинки - с диагональю 6,5", частотой обновления 120 Гц и яркостью 2600 нит. Фишкой устройства является то, что складывается он трижды, а не дважды (как Z Fold 7). Внутренний экран имеет диагональ 10", частоту обновления 120 Гц, яркость 1600 нит.

Ощущается Z TriFold в разложенном состоянии как полноценный планшет. В сложенном виде он всё же немного толще современного стандартного смартфона: 12,9 мм. "Среднего" состояния у него нет: складывать наполовину смартфон нельзя.