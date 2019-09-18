Обзорщики раскрыли обман Apple об автономности новых iPhone

Так, в рамках собственной презентации, представители Apple сообщили со сцены, что iPhone 11 Pro и 11 Pro Max будут работать на 4 и 5 часов больше, чем iPhone XS и XS Max соответственно. На деле все оказалось менее радужным — смартфоны прибавили в автономности в среднем около часа работы, что, согласитесь, выглядит уже не так впечатляюще.

Примерно такая же история приключилась и с идейным продолжением iPhone XR — если со сцены говорилось, что iPhone 11 будет жить на час дольше своего предшественника, возможно самого автономного iPhone за все время, то на деле разница оказалась длиной в 6 минут. Причем, что интересно, не в пользу iPhone 11 — у обзорщиков новое поколение прожило на 6 минут меньше от одного заряда, чем XR.

Напомним, что новое поколение iPhone поступит в продажу уже 20 сентября. Но за некоторое время до появления смартфона на прилавках, многие обзорщики получили предрелизные образцы для различного рода тестов.