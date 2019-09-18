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Обзорщики раскрыли обман Apple об автономности новых iPhone

Как оказалось, на деле все не так радужно, как нам рассказывала яблочная компания
Во время недавней осенней презентации Apple хвасталась тем, как сильно она смогла увеличить время автономной работы в своих новых iPhone. Многие СМИ заявляли, что это вообще крупнейший прорыв в данном вопросе за все время существования смартфонной линейки от Apple. Но как оказалось, яблочная компания не была бы собой, если бы не пустила немного пыли в глаза.

Так, в рамках собственной презентации, представители Apple сообщили со сцены, что iPhone 11 Pro и 11 Pro Max будут работать на 4 и 5 часов больше, чем iPhone XS и XS Max соответственно. На деле все оказалось менее радужным — смартфоны прибавили в автономности в среднем около часа работы, что, согласитесь, выглядит уже не так впечатляюще.

Примерно такая же история приключилась и с идейным продолжением iPhone XR — если со сцены говорилось, что iPhone 11 будет жить на час дольше своего предшественника, возможно самого автономного iPhone за все время, то на деле разница оказалась длиной в 6 минут. Причем, что интересно, не в пользу iPhone 11 — у обзорщиков новое поколение прожило на 6 минут меньше от одного заряда, чем XR.

Напомним, что новое поколение iPhone поступит в продажу уже 20 сентября. Но за некоторое время до появления смартфона на прилавках, многие обзорщики получили предрелизные образцы для различного рода тестов.

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