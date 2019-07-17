Обзорщики раскрыли сильные и слабые стороны нового Xiaomi Mi A3 на чистом Android

Камера тут тройная: основная на 48 МП, 8 МП с широкоугольным объективом и 2 МП с телефото объективом. Фронтальная камера имеет достаточно высокое разрешение — 32 МП. Смартфон имеет большой аккумулятор емкостью 4 030 мАч, который поддерживает зарядку по USB-C. На коробке написано, что Mi A3 поддерживает быструю зарядку на 18 Вт, но устройство комплектуется стандартным зарядным блоком на 10 Вт. Что важно, смартфон также оснащен 3,5 мм аудиоджеком.

Ожидается, что Mi A3 покажут сегодня в Испании, а в четверг устройство выйдет во Франции.