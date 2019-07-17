Обзорщики раскрыли сильные и слабые стороны нового Xiaomi Mi A3 на чистом Android

В Xiaomi Mi A3 установлен 6-дюймовый AMOLED экран с подэкранным сканером отпечатка пальцев. Разрешение дисплея составляет HD+, что при таком размере выглядит отвратительно. Также на лицевой части есть маленький вырез в форме капли. Практически все утечки подтвердились: Mi A3 работает на процессоре Snapdragon 665, в смартфоне установлено 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ внутренней памяти, а также есть поддержка карт microSD через гибридный слот для двух SIM-карт.
Камера тут тройная: основная на 48 МП, 8 МП с широкоугольным объективом и 2 МП с телефото объективом. Фронтальная камера имеет достаточно высокое разрешение — 32 МП. Смартфон имеет большой аккумулятор емкостью 4 030 мАч, который поддерживает зарядку по USB-C. На коробке написано, что Mi A3 поддерживает быструю зарядку на 18 Вт, но устройство комплектуется стандартным зарядным блоком на 10 Вт. Что важно, смартфон также оснащен 3,5 мм аудиоджеком.
Ожидается, что Mi A3 покажут сегодня в Испании, а в четверг устройство выйдет во Франции.