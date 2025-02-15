Обзорщики: рост производительности смартфонов не имеет смысла

По мнению экспертов, чипы высокой производительности потребляют много энергии, вызывая перегрев смартфонов. А слухи о снижении производительности iPhone 15 Pro для решения этой проблемы оказались неверными. Однако некоторые пользователи iPhone 15 и iPhone 16, а теперь и Galaxy S25, жалуются на перегрев и снижение производительности.

Чип Snapdragon 8 Elite от Qualcomm также имеет проблемы с перегревом и поддерживает безопасную температуру путём уменьшения производительности. При этом, авторы ставят вопрос: какой смысл в скорости процессора, вызывающей подобные проблемы, если телефон не может предложить что-то новое в плане производительности, тем более при её снижении для охлаждения. Также смартфоны просто не могут предложить более энергоёмкие задачи, требующие столь высокой производительности, — это уже устройства другого уровня.

И если «молниеносные скорости» не улучшают пользовательский опыт, в них нет смысла, считают авторы. Кроме того, перегрев телефонов может повредить внутренние детали и сократить срок службы аккумулятора. «В целом снижение производительности, разрядка аккумулятора и перегрев телефонов влияют на пользовательский опыт и функциональность устройств», — отмечают авторы.