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Телефоны
Опубликовано 27 марта 2024, 04:30
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Цены на раритетные iPhone начали падать. Но всё равно измеряются сотнями тысяч $

Предыдущие модели были проданы дороже
На днях на аукционе был продан оригинальный незапечатанный iPhone — первая модель. Конечная цена составила $130027.

На аукционе была продана модель с 4 ГБ флеш-памяти. Эту версию Apple быстро сняла с производства, поскольку более востребованным стал iPhone с 8 ГБ памяти. Поэтому версия с 4 ГБ памяти считается более ценной, так как встречается в 20 раз реже.

Стартовая цена лота составила $17000 и дошла до $130027, однако побить ценовой рекорд оригинальному и запечатанному iPhone не удалось: предыдущие айфоны с 4 ГБ памяти были проданы в диапазоне от $133000 до $190000.

Источник:9to5mac
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Apple
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#iPhone
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#аукцион