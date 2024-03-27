Опубликовано 27 марта 2024, 04:30
1 мин.
Цены на раритетные iPhone начали падать. Но всё равно измеряются сотнями тысяч $Предыдущие модели были проданы дороже
На днях на аукционе был продан оригинальный незапечатанный iPhone — первая модель. Конечная цена составила $130027.
На аукционе была продана модель с 4 ГБ флеш-памяти. Эту версию Apple быстро сняла с производства, поскольку более востребованным стал iPhone с 8 ГБ памяти. Поэтому версия с 4 ГБ памяти считается более ценной, так как встречается в 20 раз реже.
Стартовая цена лота составила $17000 и дошла до $130027, однако побить ценовой рекорд оригинальному и запечатанному iPhone не удалось: предыдущие айфоны с 4 ГБ памяти были проданы в диапазоне от $133000 до $190000.