Цены на раритетные iPhone начали падать. Но всё равно измеряются сотнями тысяч $

На аукционе была продана модель с 4 ГБ флеш-памяти. Эту версию Apple быстро сняла с производства, поскольку более востребованным стал iPhone с 8 ГБ памяти. Поэтому версия с 4 ГБ памяти считается более ценной, так как встречается в 20 раз реже.

Стартовая цена лота составила $17000 и дошла до $130027, однако побить ценовой рекорд оригинальному и запечатанному iPhone не удалось: предыдущие айфоны с 4 ГБ памяти были проданы в диапазоне от $133000 до $190000.