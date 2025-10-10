Очередной тест подтвердил, что iPhone 17 Pro Max — «король автономности»

Тестирование заключалось в непрерывном просмотре веб-страниц через связь 5G с яркостью экрана 150 нит. iPhone 17 Pro Max работал без подзарядки 17 часов 54 минуты, что является наиболее длительным временем автономности, iPhone 17 Pro работал в течение 15 часов 32 минут, а младшая модель, iPhone 17, — 12 часов 47 минут. У iPhone Air оказалось самое короткое время автономной работы — 12 часов 2 минуты.

Среди продуктов Apple iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 Pro превзошли линейку iPhone 16. Этим моделям уступили многие устройства на базе Android: Samsung Galaxy S25 Ultra проработал 17 часов 14 минут, Google Pixel 10 Pro XL — 14 часов 20 минут. При этом OnePlus 13 показал самый лучший результат, отработав «впечатляющие 19 часов 45 минут».