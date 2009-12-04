Очередной смартфон Motorola на базе Android - 3,8-дюймовый дисплей и 8 Мп камера

Он же сообщил о некоторых характеристиках аппарата, хотя, подробностей немного. Известно, что смартфон оборудован 3,8-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 480х800 пикселей, 8 Мп камерой и базируется на процессоре с тактовой частотой 800 МГц. Аппаратной клавиатуры у него, судя по всему, нет (либо это закрытый слайдер). Вполне возможно, вскоре станут известны и другие подробности об этом устройстве и его название. Также пока не ясно, когда новинка выйдет на рынок и на какой версии Android она основана, может быть, уже на новой 2.1?