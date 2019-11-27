Один из самых доступных флагманов обзаведется версией с увеличенной памятью

Так, китайский регулятор TENAA добавил в свою базу устройство, размеры и внешний вид которого полностью соответствуют Vivo IQOO Neo 855 Edition. Судя по тому, что устройство уже появилось на рынке, можно смело предполагать, что обновление коснется памяти смартфона. Все дело в том, что вышедший месяц назад аппарат имел на борту лишь 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, что для 2019 года не особо-то и много, на самом деле.