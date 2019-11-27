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Один из самых доступных флагманов обзаведется версией с увеличенной памятью
По крайней мере на это намекают свежие утечки
Всего примерно месяц назад Vivo анонсировала один из самых доступных на сегодняшний день флагманов — Vivo IQOO Neo 855 Edition. Устройство работает на базе процессора Snapdragon 855, но при этом ему сложно похвастаться по-настоящему внушительными показателями внутренней и оперативной памяти. По всей видимости, Vivo и сама это прекрасно осознает, в связи с чем решила выпустить новую модификацию своего свежего устройства.
Так, китайский регулятор TENAA добавил в свою базу устройство, размеры и внешний вид которого полностью соответствуют Vivo IQOO Neo 855 Edition. Судя по тому, что устройство уже появилось на рынке, можно смело предполагать, что обновление коснется памяти смартфона. Все дело в том, что вышедший месяц назад аппарат имел на борту лишь 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, что для 2019 года не особо-то и много, на самом деле.
Напомним, что изначальная версия Vivo IQOO Neo 855 Edition оснащена AMOLED-дисплеем со сканером отпечатка пальцев под экраном, аккумулятором емкостью 4 500 мАч, а также быструю зарядку мощностью 33 Вт по цене 280 долларов или 18 000 рублей.