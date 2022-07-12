Один из самых нашумевших смартфонов последнего времени Nothing Phone (1) получил дату релиза и финальную цену

Так, в основу девайса лёг среднебюджетный чип Snapdragon 778G+. При этом размер его OLED-дисплея — 6,55 дюйма, разрешение экрана — FullHD+, а частота обновления — от 60 до 120 Гц.

Оперативной памяти в Nothing Phone (1) от 8 до 12 ГБ, а постоянной — от 128 до 256 ГБ. Ёмкость аккумулятора стандартная и составляет 4500 мАч. В то же время есть поддержка быстрой зарядки на 33 Вт.

Одной из ключевых особенностей новинки является интерфейс сенсорной индикации Glyph. Его суть заключается в уведомлении о том или ином событии при помощи сочетания вспышек светодиодов и звуковых эффектов.