Один из самых ожидаемых безрамочных флагманов Xiaomi Mi Mix 4 появился на "живых" фото

Но отличия все же будут и основное будет заключаться в том, что смартфон не будет со всех сторон окружен дисплеем. Вместо этого у него экран будет иметь форму водопада, то есть скруглен по бокам. Благодаря этому Mi Mix 4 сохранит максимальную безрамочность, но при этом вполне вероятно будет стоить каких-то более-менее адекватных денег. Также, судя по всему, новинка будет оснащена сразу 5 камерами в основном модуле, как это уже было реализовано в недавнем Xiaomi Mi Note 10.