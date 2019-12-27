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Один из самых ожидаемых безрамочных флагманов Xiaomi Mi Mix 4 появился на "живых" фото
Ждем скорый анонс новинки
Долгое время Xiaomi Mi Mix 4 появлялся лишь в виде слухов и рендеров, но буквально только что в сети было опубликовано первое “живое” фото новинки. И если верить полученным изображениям, смартфон будет очень похож на более премиальную свою версию — Xiaomi Mix Alpha.
Но отличия все же будут и основное будет заключаться в том, что смартфон не будет со всех сторон окружен дисплеем. Вместо этого у него экран будет иметь форму водопада, то есть скруглен по бокам. Благодаря этому Mi Mix 4 сохранит максимальную безрамочность, но при этом вполне вероятно будет стоить каких-то более-менее адекватных денег. Также, судя по всему, новинка будет оснащена сразу 5 камерами в основном модуле, как это уже было реализовано в недавнем Xiaomi Mi Note 10.
Анонс Mi Mix 4 ожидается в 2020 году, правда до конца не ясно, в какой именно временной промежуток. Но учитывая, что в сети появляется все больше новостей об устройстве, вполне вероятно, что презентация состоится в самое ближайшее время.