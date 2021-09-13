Один из самых выносливых современных смартфонов, Xiaomi Poco M3, отдают по минимальной цене

Теперь Xiaomi Poco M3 можно купить на Joom со скидкой и заплатить менее 10 000 рублей за сбалансированное устройство, в том числе, подходящее для развлечений и мобильного гейминга. Главное — до оплаты введите код THAIWEEK. Даже «серые» магазины в России не могут сделать покупателям настолько же щедрое предложение. Их цены значительно выше.