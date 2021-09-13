Один из самых выносливых современных смартфонов, Xiaomi Poco M3, отдают по минимальной цене

Один из самых выносливых современных смартфонов, Xiaomi Poco M3, отдают по минимальной ценеОн в пятерке лучших по автономности
Poco M3 — один из главных хитов Xiaomi конца прошлого года. Все дело в том, что по результатам многочисленных тестирований он входит в пятерку самых «живучих» смартфонов по показателям автономной работы. А главное, этих показателей удалось добиться без ущерба техническому оснащению: качеству экрана, набору камер и производительности.
Теперь Xiaomi Poco M3 можно купить на Joom со скидкой и заплатить менее 10 000 рублей за сбалансированное устройство, в том числе, подходящее для развлечений и мобильного гейминга. Главное — до оплаты введите код THAIWEEK. Даже «серые» магазины в России не могут сделать покупателям настолько же щедрое предложение. Их цены значительно выше.
Poco M3 оснащен 6,5-дюймовым Full HD+ экраном с вырезом для селфи-камеры на 8 Мп по центру экрана. Основная камера — модуль из трех датчиков на 48, 2 и 2 Мп. Аппаратная платформа – производительный процессор Snapdragon 662, 4 ГБ оперативной памяти и накопитель емкостью 64 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 6000 мАч, заявлена поддержка быстрой зарядки на 18 Вт.