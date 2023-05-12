Один в поле воин? Apple осталась последним техногигантом без складного смартфона

Один в поле воин? Apple осталась последним техногигантом без складного смартфонаДолго ли компания продержится?
В мире, где складные смартфоны становятся новым трендом, Apple выделяется среди мировых производителей.
После того, как Google представила Pixel Fold, компания Apple остаётся единственной, у которой нет складной модели в арсенале. При этом, несмотря на то, что компания начала работу над iPhone с гибким дисплеем много лет назад, она до сих пор не продемонстрировала его широкой публике.
Стоит отметить, что такой подход необычен для Apple, которая часто предпочитает входить в уже сформированные рынки с более усовершенствованными гаджетами, как она сделала с iPhone в 2007 году.
По мнению аналитика Джуси Хонга, сегмент складных смартфонов пока недостаточно значителен, чтобы угрожать доле iPhone, которые в прошлом году занимали 77% рынка смартфонов стоимостью выше $751.
Ряд экспертов и вовсе считают, что хотя осторожный подход Apple к выходу на рынок складных смартфонов может показаться необычным, он соответствует исторической стратегии компании.