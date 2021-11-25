Одна простая настройка оказалась способна сэкономить мобильный интернет

Социальные сети достаточно часто используют интернет. Приложения для просмотра фильмов могут начать загружать в память устройства сериал, который вы начали смотреть <...> Можно настроить большинство программ, чтобы они работали только через Wi-Fi, а не через мобильный интернет, тогда это позволит вам экономить трафик.