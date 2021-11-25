Телефоны
Сегодня в 06:48
1 мин.

Одна простая настройка оказалась способна сэкономить мобильный интернет

И, главное, это совершенно бесплатно
Частенько бывает так, что под конец месяца оставшегося трафика мобильного интернета не хватает всего-ничего. В таких случаях может помочь совет, данный аналитиком агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Одна простая настройка оказалась способна сэкономить мобильный интернет

По словам эксперта, достаточно настроить смартфон так, чтобы большинство операций, особенно связанных с обновлениями, происходили лишь при подключении к Wi-Fi сети. Например, те же обновления прошивки телефона могут весить гигабайты.

Социальные сети достаточно часто используют интернет. Приложения для просмотра фильмов могут начать загружать в память устройства сериал, который вы начали смотреть <...> Можно настроить большинство программ, чтобы они работали только через Wi-Fi, а не через мобильный интернет, тогда это позволит вам экономить трафик.

Эльдар Муртазин

Но при этом Муртазин отметил, что ограничивая передачу данных, можно столкнуться с тем, что вы чаще станете пропускать какие-то уведомления.

Новости партнеров
Новости партнеров