Одна простая настройка оказалась способна сэкономить мобильный интернет

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Одна простая настройка оказалась способна сэкономить мобильный интернетИ, главное, это совершенно бесплатно
Частенько бывает так, что под конец месяца оставшегося трафика мобильного интернета не хватает всего-ничего. В таких случаях может помочь совет, данный аналитиком агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
По словам эксперта, достаточно настроить смартфон так, чтобы большинство операций, особенно связанных с обновлениями, происходили лишь при подключении к Wi-Fi сети. Например, те же обновления прошивки телефона могут весить гигабайты.
Социальные сети достаточно часто используют интернет. Приложения для просмотра фильмов могут начать загружать в память устройства сериал, который вы начали смотреть <...> Можно настроить большинство программ, чтобы они работали только через Wi-Fi, а не через мобильный интернет, тогда это позволит вам экономить трафик.
Эльдар Муртазин
Но при этом Муртазин отметил, что ограничивая передачу данных, можно столкнуться с тем, что вы чаще станете пропускать какие-то уведомления.