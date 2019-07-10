Одно из европейских государств полностью перешло на 5G

Монако стало первым государством в Европе с полным покрытием сети пятого поколения связи 5G. Также Монако первым в Европе использовало оборудование Huawei для ядра инфраструктуры сети 5G.

Запуск сети состоялся во время введения правительством США жестких санкций в отношении китайской компании Huawei и агитации других стран отказаться от её оборудования при развёртывании сетей нового поколения.

Оператор Monaco Telecom подписал соглашение с Huawei ещё в сентябре. Великобритания также собирается использовать оборудование Huawei, но не для ядра сети 5G. Правительство Германии пока не пришло к окончательному решению.

Монако не входит в состав Евросоюза, но поддерживает с ним тесные отношения и использует евро. Пример Монако может стать показательным и знаковым для судьбы Huawei в Европе.