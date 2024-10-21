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Опубликовано 21 октября 2024, 12:13
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Официально: HONOR представила новейшие смартфоны Magic7

Презентация ожидается в конце месяца
Компания HONOR официально анонсировала новую серию смартфонов Magic7.
Официально: HONOR представила новейшие смартфоны Magic7
© ITHome

Особенностью новинки стала новая расцветка «Лунная тень», с уникальной текстурой на задней панели и симметричным модулем камеры, предполагающим использование четырёх датчиков.

Смартфон получил прямоугольные грани и кнопки управления, расположенные в верхней части, при этом кнопка питания украшена красной линией. Важно отметить, что на новых устройствах не будет логотипа «100X», который присутствовал на предыдущих моделях.

В серии Magic7 представлены две версии: стандартная и Pro. Оба варианта оснащены процессором Snapdragon 8 Ultimate, поддерживают портретную съёмку с разными уровнями увеличения (от 1X до 6X) и предлагаются с объёмом памяти до 1 ТБ.

Официально: HONOR представила новейшие смартфоны Magic7
© ITHome

Смартфоны работают на новой системе MagicOS 9, которая поддерживает голосовые команды.

Полноценная презентация новинок состоится 30 октября 2024 года.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
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