Официально: HONOR представила новейшие смартфоны Magic7

Особенностью новинки стала новая расцветка «Лунная тень», с уникальной текстурой на задней панели и симметричным модулем камеры, предполагающим использование четырёх датчиков.

Смартфон получил прямоугольные грани и кнопки управления, расположенные в верхней части, при этом кнопка питания украшена красной линией. Важно отметить, что на новых устройствах не будет логотипа «100X», который присутствовал на предыдущих моделях.

В серии Magic7 представлены две версии: стандартная и Pro. Оба варианта оснащены процессором Snapdragon 8 Ultimate, поддерживают портретную съёмку с разными уровнями увеличения (от 1X до 6X) и предлагаются с объёмом памяти до 1 ТБ.