Официально: HONOR представила новейшие смартфоны Magic7

Официально: HONOR представила новейшие смартфоны Magic7Презентация ожидается в конце месяца
Особенностью новинки стала новая расцветка «Лунная тень», с уникальной текстурой на задней панели и симметричным модулем камеры, предполагающим использование четырёх датчиков.
Смартфон получил прямоугольные грани и кнопки управления, расположенные в верхней части, при этом кнопка питания украшена красной линией. Важно отметить, что на новых устройствах не будет логотипа «100X», который присутствовал на предыдущих моделях.
В серии Magic7 представлены две версии: стандартная и Pro. Оба варианта оснащены процессором Snapdragon 8 Ultimate, поддерживают портретную съёмку с разными уровнями увеличения (от 1X до 6X) и предлагаются с объёмом памяти до 1 ТБ.
Смартфоны работают на новой системе MagicOS 9, которая поддерживает голосовые команды.
Полноценная презентация новинок состоится 30 октября 2024 года.