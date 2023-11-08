Официально: Honor выпустит смартфоны с поддержкой спутниковой связи

Официально: Honor выпустит смартфоны с поддержкой спутниковой связиiPhone, подвинься
Компания Honor официально объявила, что её будущие смартфоны будут оснащены технологией спутниковой связи.
Это заявление последовало после сообщений о том, что Huawei не является единственным владельцем данной технологии и что China Telecom планирует расширять сотрудничество с другими производителями для популяризации спутниковой связи.
CMO Honor в Китае, Цзян Хай, подчеркнул значительные инвестиции компании в разработку в области спутниковой связи и достижение прорывов в ключевых технологиях. Он уверенно заявил, что в будущем смартфоны компании будут лидировать в индустрии по качеству спутниковой связи.
Ранее China Telecom уже запустила услугу «прямое соединение со спутником» для мобильных телефонов, позволяя пользователям добавлять эту функцию к своим существующим тарифным планам без необходимости смены SIM-карты или номера телефона.