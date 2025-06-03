Официально: HUAWEI Pura 80 Ultra с кастомным 1-дюймовым сенсором и двойным перископом представят 11 июня

Главной звездой станет Pura 80 Ultra, камера которого уже вызывает ажиотаж: смартфон получит кастомный 1-дюймовый сенсор SC5A0CS от SmartSens с архитектурой LOFIC и фирменным фильтром RYYB, обеспечивающим высокую светочувствительность и расширенный динамический диапазон.

По слухам, Ultra-версия предложит двойной перископ, включая 50-Мп телевик 1/1.3" — один из крупнейших модулей на рынке, способный составить конкуренцию даже топовым решениям от Samsung. Это не первый опыт HUAWEI с двумя телевиками, но впервые обе камеры — перископические.

Помимо Ultra, в серию войдут Pura 80, 80 Pro и 80 Pro+, все модели получат HarmonyOS 5 и процессор Kirin 9020, а также улучшенную цветопередачу за счёт технологии Maple Original Colour Imaging 2.0.

Ожидается отказ от выдвижного объектива в пользу более компактного многомодульного блока.