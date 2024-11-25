Официально: новый Realme GT Neo выйдет на этой неделе и получит батарею на 7000 мАч

По словам главного маркетингового директора компании Сюй Ци, устройство будет представлено уже на этой неделе.

В свою очередь, по данным популярного инсайдера Digital Chat Station, Realme GT Neo7 получит аккумулятор емкостью 7000 мАч при толщине корпуса всего 8.5 мм. Это позволит смартфону обеспечивать до двух дней автономной работы.