Официально: OnePlus 11 покажут в Китае уже 4 января

Оказалось, что случится это примерно за месяц до демонстрации в Индии — 4 января. Ожидается, что OnePlus 11 получит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением QuadHD+ и частотой обновления 120 Гц.

Сканер отпечатка пальцев разместится под экраном. Сам смартфон будет работать на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm. Оперативной памяти в нём будет от 12 до 16 ГБ, а постоянной — от 256 до 512 ГБ.