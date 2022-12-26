Официально: OnePlus 11 покажут в Китае уже 4 января

Официально: OnePlus 11 покажут в Китае уже 4 январяА через месяц и в Индии
Компания OnePlus объявила, когда будет официально представлен её следующий флагманский смартфон — OnePlus 11.
Фото: GSMArena
Оказалось, что случится это примерно за месяц до демонстрации в Индии — 4 января. Ожидается, что OnePlus 11 получит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением QuadHD+ и частотой обновления 120 Гц.
Сканер отпечатка пальцев разместится под экраном. Сам смартфон будет работать на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm. Оперативной памяти в нём будет от 12 до 16 ГБ, а постоянной — от 256 до 512 ГБ.
Gizmochina
По данным инсайдеров, OnePlus 11 оснастят основной камерой с разрешением 50 Мп, сверхширокоугольным объективом на 48 Мп и телеобъективом на 32 МП. Фронтальная камера сможет делать снимки разрешением 16 Мп.
Сам аппарат из коробки будет работать под управлением Android 13 с установленной поверх оболочкой ColorOS 13 (в Китае) или OxygenOS (на глобальном рынке). Ожидается, что ёмкость аккумулятора смартфона составит 5 000 мАч, будет и быстрая зарядка на 100 Вт.