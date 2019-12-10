Официально представлен недорогой флагман со сверхбыстрым дисплеем Redmi K30

Оба смартфона имеют 6, 67 дюймовый IPS-дисплей с поддержкой частоты обновления экрана 120 Гц. Что касается аккумулятора, то его емкость составляет порядка 4500 мАч, что вкупе с новейшим процессором должно выдавать хорошую автономность. Redmi K30 5G оснастили поддержкой быстрой зарядки на 30 Ватт, благодаря которой смартфон способен заряжаться от 0 до 100% за 1 час и 6 минут. Версию с поддержкой 4G оснастили зарядкой на 27 Ватт, но о скорости ее работы в рамках презентации ничего не сказали. Redmi K30 оборудован четырехмодульный камерой на 64 Мп, которая расположилась на круглом отсеке в центральной верхней части смартфона, а также сдвоенной фронтальной камерой.