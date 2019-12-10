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Официально представлен недорогой флагман со сверхбыстрым дисплеем Redmi K30

Его минимальная стоимость составляет 14 тысяч рублей
Закончилась официальная презентация китайского гиганта Xiaomi, на которой был показан долгожданный флагман Redmi K30. Отметим, что компания подготовила две версии флагмана: одна получила поддержку 5G-сетей, что стало возможным благодаря использованию процессора Qualcomm Snapdragon 765G, а вторую оснастили поддержкой сетей четвертого поколения и процессором Snapdragon 730G на борту.

Оба смартфона имеют 6, 67 дюймовый IPS-дисплей с поддержкой частоты обновления экрана 120 Гц. Что касается аккумулятора, то его емкость составляет порядка 4500 мАч, что вкупе с новейшим процессором должно выдавать хорошую автономность. Redmi K30 5G оснастили поддержкой быстрой зарядки на 30 Ватт, благодаря которой смартфон способен заряжаться от 0 до 100% за 1 час и 6 минут. Версию с поддержкой 4G оснастили зарядкой на 27 Ватт, но о скорости ее работы в рамках презентации ничего не сказали. Redmi K30 оборудован четырехмодульный камерой на 64 Мп, которая расположилась на круглом отсеке в центральной верхней части смартфона, а также сдвоенной фронтальной камерой.

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Смартфон доступен в нескольких цветовых решениях, в числе которых фиолетовый, розовый, синий и белый варианты.

Известно, что Redmi будет продавать четыре версии новинки: 6/64, 6/128, 8/128 и 8/256 Гб по цене 227, 240, 270 и 312 долларов соответственно. В то время как Redmi K30 5G будет доступен в четырех модификациях: 6/64, 6/128, 8/128 и 8/256 Гб, за которые компания попросит уже 284, 326, 370 и 412 долларов соответственно. В рублях это 14 400 рублей за самый дешевый Redmi K30 с поддержкой мобильных сетей четвертого поколения и 18 000 рублей за самый дешевый Redmi K30 5G.

Автор: Лилик Ми