Официально: Realme 11 (4G) представят уже 31 июля

Устройство будет доступно как минимум в двух цветах — чёрном и золотом. Смартфон получит основную камеру на 108 Мп. Предварительные данные от вьетнамских ритейлеров подтверждают, что телефон оснастят чипом Helio G99, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего накопителя.

Новинка также получит 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц. Ёмкость аккумулятора составит 5000 мАч, будет поддержка быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

Realme 11 (4G) станет преемником прошлогодней модели Realme 10, которая была оснащена 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем (90 Гц), чипсетом Helio G99 и основной камерой на 50 Мп.