Официально: Xiaomi выпустит сразу два Ultra-устройства до конца февраля

Флагманский смартфон получит топовый чип Snapdragon 8 Supreme Edition, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища.

Батарея на 6000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт по проводу и 50 Вт по воздуху. Камера обещает стать одним из главных козырей — 1-дюймовый сенсор для основного модуля, а также 200-мегапиксельный перископический объектив.

Вся система создана в партнерстве с Leica.

Электрокар Xiaomi SU7 Ultra, в свою очередь, ориентирован на максимальную производительность.

Три электромотора суммарно выдают 1548 лошадиных сил, разгон до сотни занимает всего 1.98 сек, а максимальная скорость достигает 350 км/ч. В конструкции используется множество углеволокна, а аккумулятор — это специальная гоночная версия CATL Kirin II.

Презентация обеих новинок состоится в конце февраля.

Xiaomi одновременно делает ставку на ультимативный смартфон для мобильной фотографии и мощнейший электроспорткар, создавая серьезный вызов конкурентам сразу в двух премиальных сегментах.