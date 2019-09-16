Официальное изображение подтвердило внешность флагманского Huawei Mate 30 Pro

Также хотелось бы отметить, что кнопка включения, расположенная на правой грани смартфона, будет отличаться по цвету от всего остального устройства. Фронтальная камера, по всей видимости, будет тройной, а для того, чтобы ее можно было спокойно разместить на передней панели, Huawei решила спрятать ее в огромный для 2019 года вырез.

Но есть в смартфоне и инновации. Так, экран Huawei Mate 30 Pro имеет сильные скругления по бокам, что скорее всего говорит об использовании в устройстве экрана-водопада. По всей видимости, Mate 30 Pro будет первым смартфонов с дисплеем, выполненным с учетом новейшей технологии. Также рендер намекает на то, что смартфон будет оснащен защитой от пыли и влаги.