Официальное лого нового флагманского процессора Qualcomm утекло в сеть накануне анонса

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Официальное лого нового флагманского процессора Qualcomm утекло в сеть накануне анонсаИ раскрыло полное название чипа
Всё ближе день, когда Qualcomm представит процессор, который ляжет в основу большинства ближайших Android-флагманов. И вот, накануне презентации чипа, в сеть утекло официальное лого новинки.
Судя по нему, называться свежая SoC будет немного иначе, чем утверждалось в публикациях инсайдеров — Snapdragon 8gx Gen1 вместо Snapdragon 8 Gen 1. Отметим, что это тот же чип, который ещё раньше утечки именовали как Snapdragon 898.
Что интересно, у Qualcomm уже есть линейка процессоров со схожим неймингом — Snapdragon 8cx. Правда, они используются при производстве ноутбуков.
Напомним, что анонс Snapdragon 8gx Gen1 ожидается уже 30 ноября 2021 года. Первым смартфоном на базе процессора, в теории, должен стать Xiaomi 12. Его презентация, в свою очередь, ожидается 12 декабря.
Источник: GSMArena