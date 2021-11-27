Официальное лого нового флагманского процессора Qualcomm утекло в сеть накануне анонса

Судя по нему, называться свежая SoC будет немного иначе, чем утверждалось в публикациях инсайдеров — Snapdragon 8gx Gen1 вместо Snapdragon 8 Gen 1. Отметим, что это тот же чип, который ещё раньше утечки именовали как Snapdragon 898.

Что интересно, у Qualcomm уже есть линейка процессоров со схожим неймингом — Snapdragon 8cx. Правда, они используются при производстве ноутбуков.