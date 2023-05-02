Официальное сравнение доступного Google Pixel 7a с Pixel 6a утекло в Сеть за неделю до анонса

Официальное сравнение доступного Google Pixel 7a с Pixel 6a утекло в Сеть за неделю до анонсаКак и множество других материалов об устройстве
Долгожданный Google Pixel 7a анонсируют уже через восемь дней — 10 мая. Произойдёт это в рамках Google I/O 2023.
Но несмотря на это, в Сети уже появился целый ряд официальных материалов об устройстве. Причём это не маркетинговая стратегия Google — просто инсайдеры в очередной раз слили промо раньше времени.
Благодаря утечке мы теперь знаем обо всех цветовых вариантах Pixel 7a, а также о том, чем новинка отличается от прошлого поколения.
Смартфон получит 6,1-дюймовый FullHD+ дисплей с частотой обновления до 90 Гц. Основная камера имеет разрешение 64 Мп и сопровождается 13-мегапиксельным ультраширокоугольным модулем.
Есть также и фронтальная 13-мегапиксельная камера.
В коробке Pixel 7a, кроме самого смартфона, разместятся кабель USB Type-C, скрепка для извлечения SIM-карты и адаптер Quick Switch.
Единственное, что до сих пор остаётся секретом — это цена новинки. Ожидается, что смартфон попросят $499, что делает его одним из самых дорогих устройств в линейке.