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18:04, 02 мая 2023
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Официальное сравнение доступного Google Pixel 7a с Pixel 6a утекло в Сеть за неделю до анонса

Как и множество других материалов об устройстве

Долгожданный Google Pixel 7a анонсируют уже через восемь дней — 10 мая. Произойдёт это в рамках Google I/O 2023.

Но несмотря на это, в Сети уже появился целый ряд официальных материалов об устройстве. Причём это не маркетинговая стратегия Google — просто инсайдеры в очередной раз слили промо раньше времени.

Благодаря утечке мы теперь знаем обо всех цветовых вариантах Pixel 7a, а также о том, чем новинка отличается от прошлого поколения.

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Фото: Wccftech

Смартфон получит 6,1-дюймовый FullHD+ дисплей с частотой обновления до 90 Гц. Основная камера имеет разрешение 64 Мп и сопровождается 13-мегапиксельным ультраширокоугольным модулем.

Официальное сравнение доступного Google Pixel 7a с Pixel 6a утекло в Сеть за неделю до анонса
Wccftech

Есть также и фронтальная 13-мегапиксельная камера.

Официальное сравнение доступного Google Pixel 7a с Pixel 6a утекло в Сеть за неделю до анонса
Wccftech

В коробке Pixel 7a, кроме самого смартфона, разместятся кабель USB Type-C, скрепка для извлечения SIM-карты и адаптер Quick Switch.

Единственное, что до сих пор остаётся секретом — это цена новинки. Ожидается, что смартфон попросят $499, что делает его одним из самых дорогих устройств в линейке.

Источник:Wccftech
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