Официальное сравнение доступного Google Pixel 7a с Pixel 6a утекло в Сеть за неделю до анонса

Но несмотря на это, в Сети уже появился целый ряд официальных материалов об устройстве. Причём это не маркетинговая стратегия Google — просто инсайдеры в очередной раз слили промо раньше времени.

Благодаря утечке мы теперь знаем обо всех цветовых вариантах Pixel 7a, а также о том, чем новинка отличается от прошлого поколения.