Официальную российскую версию iPhone 12 Pro продают с огромной скидкой в 7 тысяч рублей

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Официальную российскую версию iPhone 12 Pro продают с огромной скидкой в 7 тысяч рублейДоставят в кратчайшие сроки
Обычно выход новых iPhone не сильно влияет на снижение стоимости предыдущего поколения. Но в этот раз ситуация оказалась немного иной.
Так, на площадке AliExpress Tmall можно найти iPhone 12 Pro в версии на 256 ГБ всего лишь за 89 990 рублей. Для сравнения, стандартная цена устройства — 96 990 рублей. В качестве продавца выступает Мегафон.
Для того, чтобы купить смартфон по столь приятной цене, достаточно перейти по ссылке. Затем нужно ввести промокод MEGAOCT7000 — тогда iPhone 12 Pro сбросит максимум от своей цены.
Отметим, что телефон находится на российском складе, а это значит, что его доставка займёт минимальное количество времени. Но поторопитесь — сроки проведения акции ограничены 10 октября 2021 года!