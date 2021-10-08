Официальную российскую версию iPhone 12 Pro продают с огромной скидкой в 7 тысяч рублей

Так, на площадке AliExpress Tmall можно найти iPhone 12 Pro в версии на 256 ГБ всего лишь за 89 990 рублей. Для сравнения, стандартная цена устройства — 96 990 рублей. В качестве продавца выступает Мегафон.

Для того, чтобы купить смартфон по столь приятной цене, достаточно перейти по ссылке. Затем нужно ввести промокод MEGAOCT7000 — тогда iPhone 12 Pro сбросит максимум от своей цены.